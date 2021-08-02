Министерство торговли США намерено ввести антидемпинговые пошлины на импорт украинских, российских и южнокорейских труб, сделанных из углеродистой и легированной стали. Пошлины коснутся бесшовных стандартных, линейных и напорных изделий.

Введение пошлин анонсировано в заявлении Федеральной торговой комиссии (ФТК) США. опубликованном на сайте Минторга.

Комиссия провела расследование, выводы из которого собраны в документе под названием "Окончательные заключения при расследовании антидемпинговых и компенсационных пошлин на бесшовные стандартные, линейные и напорные трубы из углеродистой и легированной стали из России, Южной Кореи и Украины". ФТК решила, что импорт в США перечисленной продукции наносит американской промышленности существенный ущерб.

В документе сказано, что после положительного решения комиссии министерство вынесет постановление о введении антидемпинговых пошлин, а также о введении компенсационных пошлин на импорт указанных товаров из Республики Корея и России.

В начале июня "Страна" сообщала, что торговая комиссия США хочет сохранить действующие антидемпинговые ограничения на поставки в страну листового проката из углеродистой стали из Украины, России и Китая.

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