Президент нашей страны Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно осуществления габаритно-весового контроля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Целью документа является недопущение разрушения украинских дорог, улучшение состояния безопасности движения и сокращения количества аварий.

Как рассказали в ОП, этот документ вводит административную ответственность за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, которые предварительно фиксируют на фото и видео в автоматическом режиме.

Также, согласно документу, для водителей вводятся штрафы за невыполнение требований об остановке авто от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте.

Также штрафы вводятся за внесение неправдивой информации о массе или габаритах груза.

Этот закон нардепы Верховной Рады поддержали на заседании 29 июня.

Ранее мы рассказывали, что из-за жары запретили въезжать фурам и грузовикам в столицу.

Также "Страна" сообщала, что Зеленский подписал ранее закон, который предусматривает штрафы за перевозку пассажиров и грузов по стране без необходимых документов.