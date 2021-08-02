Зеленский подписал закон об админответственности за нарушения габаритно-весового контроля на дорогах
Президент нашей страны Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно осуществления габаритно-весового контроля.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Целью документа является недопущение разрушения украинских дорог, улучшение состояния безопасности движения и сокращения количества аварий.
Как рассказали в ОП, этот документ вводит административную ответственность за нарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, которые предварительно фиксируют на фото и видео в автоматическом режиме.
Также, согласно документу, для водителей вводятся штрафы за невыполнение требований об остановке авто от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте.
Также штрафы вводятся за внесение неправдивой информации о массе или габаритах груза.
Этот закон нардепы Верховной Рады поддержали на заседании 29 июня.
Ранее мы рассказывали, что из-за жары запретили въезжать фурам и грузовикам в столицу.
Также "Страна" сообщала, что Зеленский подписал ранее закон, который предусматривает штрафы за перевозку пассажиров и грузов по стране без необходимых документов.