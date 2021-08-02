Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что разведчики РФ не имеют табельного оружия.

Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".

"Да, разведчик перестает быть таковым, когда он делает первый выстрел. Тем более, что табельного оружия ни у кого нет", - сказал Нарышкин.

Помимо этого, он рассказал об отличиях шпиона от разведчика и зачем в современном мире нужно служба внешней разведки.

"Наш разведчик всегда интеллектуал, а их шпион всегда авантюрист", - сказал Соловьев, с чем и согласился Нарышкин.

По словам главы СВР, в данный момент разведка нужна для предоставления нужной информации, которая периодически не находится в общедоступных источниках.

Речь Нарышкина про разведку с 02:20.

Ранее "Страна" сообщала, что главный разведчик России объяснил, для чего создан Bellingcat и с кем он связан. по его словам, с группой Bellingcat связаны признанные в России СМИ-иноагентами издания "Проект" и "Insider".

Также напомним, что главный разведчик России Нарышкин рассказал, что знаком с Путиным более 40 лет. По словам главы СВР, их первая встреча произошла в 1980 году (41 год назад).