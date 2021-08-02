Выходец из Украины Артем Долгопят завоевал на Играх в Токио первое в истории Израиля олимпийское золото по спортивной гимнастике. 24-летний атлет оказался лучшим в вольных упражнениях с 14,933 баллами.

Серебряную медаль выиграл представитель Испании Райдерли Сапата, а бронзовую - китаец Сяо Рутенг.

Долгопята поздравил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Политик поблагодарил медалиста и сказал, что народ Израиля испытывает в связи с его победой огромную гордость и восторг.

Олимпийская сборная ближневосточной страны впервые получила золото в дисциплине Долгопята. До этого израильтяне выигрывали олимпийские медали в дзюдо, парусном спорте, тхэквондо, а также гребле на байдарках и каноэ.

Артем родился в Днепропетровске в 1997 году и пошел на гимнастику в шесть лет. По словам его матери, в какой-то момент перед семьей стал выбор, где заниматься мальчику: в Киеве или Израиле. И семья выбрала Израиль, за который спортсмен выступает на международных состязаниях.

К слову, после победы Артема в Израиле вспыхнул скандал по поводу его свадьбы. Из-за того, что девушка гимнаста, уроженка Минска, не является гражданкой Израиля, раввинат не разрешает ему сочетаться с ней браком. А выехать на территорию другой страны для росписи у молодого мужчины попросту нет времени: он постоянно не менее восьми часов в день тренируется или выступает на соревнованиях.

Этой ситуаций даже возмутился министр туризма Израиля Йоэль Развозов. Он написал в Твиттере, что граждане Израиля вне зависимости от места рождения должны быть избавлены от необходимости признания брака раввинатом.

"Совершенно неприемлемо, что раввинат страны, которую достойно представил Артем Долгопят, не дает ему основных гражданских прав, таких как вступление в брак в стране. Граждане Израиля, независимо от того, где они родились, не должны подвергаться утомительному и унизительному процессу и получать одобрение или отказ от раввината, чтобы вступить в брак", - написал чиновник.

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