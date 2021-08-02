Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что с группой Bellingcat связаны признанные в России СМИ-иноагентами издания "Проект" и "Insider".

На что ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Точенов ответил, что его словам Нарышкина нет оснований не доверять. Но, делая такое заявление, общественности нужно предъявлять и факты.

Об этом сообщает "РИА Новости" в понедельник, 2 августа.

В частности, Нарышкин сообщил, что признанные в РФ СМИ-иноагентами "Проект" и "Insider связаны в одну сеть с группой Bellingcat – проектом якобы журналистских расследований, в котором участвуют бывшие сотрудники спецслужб.

По словам главы СВР, эта организация необходима для оказания давления как на какое-либо государство, так и на физических и юридических лиц, российская разведка обладает сведениями о том, кто управляет этим проектом.

"Скажу так: у меня нет оснований сомневаться в компетенциях и профессионализме Службы внешней разведки России, тем не менее, при таких заявлениях необходимо предъявлять общественности какие-то факты. Конечно, мы уверены, но, как говорится, доверяй, но проверяй", - говорит Точенов.

В свою очередь, он сравнил эту ситуацию с тем, как некоторые НКО подозревают в связях с другими государствами. По его мнению, критерии определения статуса иноагента остаются нечеткими, и очень просто получить этот статус, по факту не являясь таковым.

"Много спорных моментов, касающихся того, получал ли ты финансирование от иностранных государств или нет. Зная все технологии, тебе просто бросят на счет полтора рубля - и ты сразу станешь иноагентом. Я сторонник определения иноагентов, но нужно отделять зерна от плевел", - заявил секретарь СПЧ.



Также добавив, что в получении статуса иноагента нет ничего критичного: физические лица, признанные иноагентами, "имеют право участвовать в выборах, просто должны указывать, что их деятельность финансируется из других стран, но четкие критерии определения иноагентов необходимы".

Ранее в своем материале мы писали, почему заглохла история с "вагнеровцами" и где обещанное кино от Bellingcat. "Страна" проследила, как менялись заявления группы и почему эта тема вообще заглохла после инцидента с Протасевичем.

Также напомним, что в Кремле высказались о новом расследовании Bellingcat об отравителях Навального. В нем говорится, что сотрудники ФСБ, следившие за Алексеем Навальным в день отравления политика, могут быть связаны с убийством еще трех политических активистов.