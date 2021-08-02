В понедельник, 2 августа, в курортной турецкой провинции Анталья, где еще пару дней назад бушевали лесные пожары, в аварию попал автобус с российскими туристами. В результате, погибли четыре человека.

Об этом сообщили турецкие СМИ, а позже информацию подтвердили в Генеральном консульстве РФ в Анталье.

По данным Sondakika, в туристическом автобусе находились 22 человека (среди них девять детей). Трагедия произошла в районе курорта Манавгат. Автобум вез туристов в аэропорт, однако попал в аварию. Сначала он врезался в преграды, а затем перевернулся и перелетел на встречную полосу.

К месту происшествия было направлено большое количество машин скорой помощи и полиции.

В результате ДТП, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Генконсульство РФ в Анталье, четыре человека погибли, 16 человек получили травмы.

Позже в сообщили, что число погибших в аварии выросло до четырех человек, однако пока не известно, является ли четвертый погибший россиянином.

Тех, кто пострадал, разместили в четыре больницы. Остальных туристов доставил в аэропорт другой автобус.

Напомним, в апреле 2021 года Турции произошло ДТП с автобусом, который перевозил российских туристов. Тогда погибла женщина, а еще 26 человек получили травмы. ДТП произошло на трассе Конья - Аксарай. В автобусе ехали 32 туриста из РФ.

Также "Страна" писала, как в Хорватии перевернулся автобус с пассажирами. Там погибли десять человек, а минимум 45 были травмированы.