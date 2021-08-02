Следователи СБУ завершили досудебное расследование в отношении одного из самых известных полевых командиров "ДНР" Игоря Безлера, известного по позывному "Бес". Спецслужба направила в суд обвинительное заключение, в котором Безлер обвиняется в жестоком обращении с гражданским населением и умышленном убийстве.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

По версии следователей и контрразведки СБУ, в июне 2014 года в Горловке Донецкой области Безлер возглавил вооружённую группу. Вместе с сообщниками он, как заявляют в СБУ, устроил похищение местного предпринимателя и руководил его пытками, а затем убил его.

Кроме того, как утверждают в СБУ, в июле 2014 года Безлер организовал похищение рядового одного из батальонов патрульной службы милиции особого назначения. По его приказу мужчина подвергся пыткам, а затем был убит, заявляют в украинской спецслужбе.

Действия Безлера квалифицированы по чч. 1 и 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

За совершение инкриминируемых особо тяжких преступлений бывшему полевому командиру грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет либо пожизненное лишение свободы.

Ранее "Страна" рассказывала, что по данным международной следственной группы Bellingcat, Безлер сейчас живет в Крыму под именем Игоря Берегового.

Мы также описывали, как в захваченной людьми Безлера Горловке давал концерты "Квартал 95".