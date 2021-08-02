Представительница олимпийской сборной Беларуси легкоатлетка Кристина Тимановская, которая заявила, что ее хотели насильно вывести из Токио в Минск, обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой допустить ее к стартам на 200 метров. Однако ходатайство спортсменки отклонили.

Об этом сказано в пресс-релизе CAS.

Там говорится, что Тимановская подала срочную заявку в суд с просьбой включить ее в число участников квалификационных забегов среди женщин на 200 метров в Токио-2020, где она и должна была соревноваться.

Напомним, в НОК Беларуси сообщили, что решение о прекращении ее участия в соревнованиях приняли из-за эмоционально-психологического состояния спортсменки.

"Срочное ходатайство о приостановлении исполнения оспариваемого решения было отклонено, так как спортсменка не смогла доказать свою правоту", - указано в пресс-релизе, обнародованном на сайте CAS.

Напомним, Тимановская выступила с критикой за то, что ее без ее ведома решили включить в эстафету 4 по 400 метров. После этого ее тренер запретил ей участвовать в соревнованиях и сказал, чтобы она срочно собиралась аэропорт и улетела домой.

НОК Беларуси отозвал заявку на участие спортсменки в Олимпиаде, где она была заявлена на участие в забегах на 200 м. В Оргкомитете Олимпиады сообщали, что Тимановская находится в полиции в аэропорту Ханэда.

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