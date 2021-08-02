В среду, 4 августа, 44-му президенту США Бараку Обаме исполняется 60 лет, по случаю чего на выходных он устраивает грандиозную вечеринку с участием знаменитостей. На мероприятие был приглашен и действующий глава Белого дома Джо Байден, однако он не придет на юбилей.

Об этом сообщает The Hill, ссылаясь на официального представителя Белого дома.

"Хотя президент Байден не сможет присутствовать на этих выходных, он надеется вскоре встретиться с бывшим президентом Обамой и должным образом поприветствовать его в клубе тех, кому за 60", - сказал The Hill представитель Байдена.

По его словам, президент в пятницу должен отправиться в город Рехобот-Бич (штат Делавэр), поэтому и не пожалует к Обаме.

Вечеринка по случаю юбилея пройдет на острове Мартас-Винъярд, что на юго-востоке штата Массачусетс. Там у Обамы есть дом. На праздновании будут присутствовать десятки знаменитостей, с которыми дружит экс-президент, включая Опру Уинфри, Стивена Спилберга и Джорджа Клуни. Причем перед приездом на остров гостей просят сдать тесты на COVID-19.

Всего свое присутствие на вечеринки подтвердили 475 гостей. Для них будет выступать легенда гранжа группа Pearl Jam.

Напомним, Обама занимал пост президента в 2009-2017 годах. Байден при нем был вице-президентом страны и считался соратником Обамы. Оба политика периодически созваниваются.

Между тем Байден гораздо старше своего предшественника - почти на 20 лет. В силу возраста он часто ведет себя странно, путает и забывает имена, о чем рассказывала "Страна".

Также мы сообщали, что в конце августа Байден примет в Белом доме президента Украины.