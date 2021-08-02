Израиль стал первым государством, которое начало прививать от коронавируса детей и закончило вакцинацию взрослого населения. Эта страна стала и первой, которая начала вакцинацию населения третьей дозой.

Вакцинировать жителей третьей дозой в Израиле начали 1 августа. Люди в возрасте 60+ получают прививку в первую очередь. При этом только за первые сутки в стране привились свыше 30 тысяч человек.

"Мы вчера (0.1.08) вакцинировали 30,7 тыс. человек в возрасте 60+ третьей дозой. К настоящему времени третьей дозой вакцинировано около 45 000 человек", - такая информация появилась на официальном телеграмм-канале Министерства здравоохранения Израиля.

Привить граждан дополнительно третьей дозой вакцины от коронавируса правительство Израиля решило из-за того, что за последний месяц в стране фиксируют рост заболеваемости.

"Наше правительство это дело "прошлепало": не закрыли аэропорт вовремя, не ввели контроль за прибывшими и до сих пор этого, кстати, не сделано. Поэтому, конечно, растет количество заболевших", - рассказал "Стране" житель Израиля Вячеслав Фельдман.

В Министерстве здравоохранения Израиля проблему видят в неэффективности препарата Pfizer (именно им вакцинировали население) перед новым штаммом коронавируса "Дельта". Согласно данным Минздрава, 80% заболевших за последние время - вакцинированные двумя дозами. Поэтому власти Израиля решили привить население дополнительно третьей дозой.

"На самом деле, ещё в самом начале вакцинации говорили о том, что потом будет нужно получать и третью дозу. Не знаю, спасет ли это от Дельты, но точно увеличит количество антител, а значит, повысит эффективность вакцины. Во всяком случае, болезнь будет протекать не в такой тяжелой форме. Поэтому, конечно, как только дойдет до моей возрастной категории, я сделаю прививку. Думаю, это будет уже через месяц-два" - говорит Вячеслав Фельдман.

Сам процесс вакцинации организован следующим образом:

"Есть четыре больничных кассы, которые оказывают всем жителям Израиля амбулаторную помощь. Они организовывают в своих поликлиниках пункты вакцинации, они же ведут учёт, высылают приглашения на прививки, назначают очередь. И организовано все хорошо. Я никогда не слышал, что куда-то не приехала вакцина в назначенное время или были нарушены условия хранения. Наше правительство очень четко следило за этим, заранее все было готово. Ну и Израиль - страна маленькая. Тут из центра до самых отдаленных районов - 4 часа езды на машине", - рассказывает Вячеслав Фельдман.

Также на сайте Министерства здравоохранения Израиля уточняется, что интервал между второй и третьей дозой должен быть не менее 5 месяцев.

Напомним, 30 июля одним их первых в Израиле прививку получил президент страны Ицхак Герцог. Третьей дозой его вакцинировали в рамках начатой компании бустерной вакцинации, которую объявили в стране из-за индийского штамма вируса "дельта".

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