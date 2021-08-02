Принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube тестирует в Европе более дешевую платную подписку на свои услуги под названием Premium Lite. По предварительным данным, пользователи заплатят за нее на 40% меньше, чем обходится ныне действующая версия. Об этом сообщает The Verge.

"Мы предлагаем новую подписку на услуги, доступную массовой аудитории. Ее тестируют в странах Северной Европы и Бенилюкса, кроме Исландии", - сообщили представители YouTube.

Также уточняется, что ныне действующий тариф YouTube Premium на платной основе избавляет от рекламных роликов, предоставляет фоновое воспроизведение, загрузку видео на устройство и услуги сервиса YouTube Music. А тарифе Premium Lite включает просмотр без рекламы в основном приложении YouTube в Интернете, iOS, Android, смарт-телевизорах и игровых консолях, а также в приложении YouTube Kids. Других преимуществ в этой версии не предусмотрено. Но плата за такую подписку будет на 40% дешевле.

При этом компания добавляет, что проект находится на стадии эксперимента. Вероятно решение о введении новых предложений будет принято на основе отзывов пользователей.

Ранее "Страна" писала о том, что суд Евросоюза оправдал YouTube, который обвиняли в нарушении авторских прав его же авторами.

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