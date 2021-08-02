В Киеве отыскали и задержали группировку, члены которой нападали на иностранных граждан в развлекательных заведениях, чтобы ограбить.

Об этом истории сообщил глава Киевской городской прокуратуры Олег Кипер, пишет пресс-служба прокуратуры в Телеграмме.

Согласно материалам дела, иностранцы проводили время в развлекательных заведениях, где получили завышенные в пять-десять раз суммы в чеке. Когда граждане других стран не хотели платить по счетам, так как последние являются действительно завышенными, их приглашали в административную комнату, чтобы все выяснить. А там уже преступники применяли к иностранцам физическое насилие и психологическое давление, а в случае отказа - деньги, телефоны и другие ценности принудительно забирали.

Членов группировки задержали на "горячем".

По словам Кипера, по предварительным данным, преступники могут быть причастны к около 150 нападений на иностранцев с начала прошлого года. Сейчас десяти членам группировки сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 УК Украины (грабеж и кража со взломом).

Кроме того, о подозрении сообщили работнику патрульной полиции, так как он, помогая преступникам, исполнял роль водителя.

Начальник управления миграционной полиции Национальной полиции Сергей Пантелеев добавил, что были задержаны: организатор группировки - россиянин, гражданин Израиля, разыскиваемый Интерполом за финансовые махинации, а также украинцы и граждане Азербайджана. Он добавил, что преступники действовали с помощью украинцев, которые приглашали иностранцев в эти заведения.

Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для всех подозреваемых.

Ранее мы рассказывали, что правоохранители ищут группу лиц, которая вскрывает дома и пытает людей в Киевской области.

Также сообщали о задержании преступников, которые совершили около двух десятков терактов.