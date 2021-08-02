Синоптики прогнозируют отступление изнурительной жара, которое начнется уже во вторник, 3 августа, с северных и центральных регионов - они будут находиться под влиянием свежей воздушной массы. Но юго-восток все еще будет затронут фронтом, который в дальнейшем будет отступать в восточном направлении. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



Во вторник в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Карпатах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В дневные часы ​​в отдельных районах возможны град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью +12-17 градусов. Днем прогнозируют +21-28. В южных регионах и восточной части ночью +16-22, а днем +29-34 градуса.

В Киеве и области завтра без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15-17, а днем +25-27 градусов.

Температура воды в реке Днепр на гидрологическом посту Киев 2 августа состоянию на 9:00 составляла +25,2 градуса, уровень воды 450 см.

Ранее "Страна" писала о том, что температура в Киеве в июле оказалась на 3,3 градуса выше нормы, а 17 дней градусники показывали выше 30°C.

Также мы сообщали, что текущий год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.