Украинская поп-дива Надя Дорофеева заявила, что танцор ее балета Евгений Гончаренко, которого избил сотрудник госохраны Евгений Беспалый, еще не вышел из медикаментозной комы. Также певица поблагодарила поклонников за поддержку и напомнила, что после обнародования в соцсетях видео нападения виновника задержали.

Об этом певица DOROFEEVA рассказала в своей публикации в Фейсбук-странице, добавив, что предыдущий пост Instagram удалил за "нарушение руководства сообщества".

Также бывшая фронтвумен группы "Время и Стекло" заявила, что дело об избиении "нужно довести до конца".

Напомним, ранее Надя и сообщила о трагедии. В своем Инстаграме она рассказала, что ее танцора избили ночью в субботу и опубликовала фото Жени в больнице. В публикации Надя обратилась к подписчикам и полиции и попросила помочь найти виновника избиения. После этого многие подписчики сделали репост поста певицы. Событие вызвало общественный резонанс.

На минувших выходных мужчина накинулся на танцора, когда он выходил из клуба Lift на Большой Васильковской. Женю избили до полусмерти - у него произошло кровоизлияние в мозг, после чего парню сделали трепанацию черепа. Напавшим на танцора мужчиной оказался охранник Конституционного суда Украины. Его уже задержали сотрудники ГБР.