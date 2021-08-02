Адвокат экс-судьи Николая Чауса Ростислав Кравец в комментарии "Стране" сообщил, что суд над его клиентом 4 августа по заявлению Национального антикоррупционного бюро может и не состояться.

"Мы ожидаем суд по мере пресечения для Чауса 4 августа. Но пока неизвестно, будет ли туда доставлен сам Николай Чаус в целях безопасности. Думаю, что на сегодняшний день смысла в этом нет, особенно исходя из состояния его здоровья. К тому же он находится под защитой СБУ, так как ему угрожает опасность. Поэтому я не уверен, что 4 августа состоится суд. А само заседание может быть перенесено, так как сегодня мы подали ходатайство об изменении подследственности данного дела", - заявил "Стране" Кравец.

Адвокат надеется, что Генпрокуратура изменит подследственность уголовного дела против Чауса в деле 2016 года за взятку. Так как, по мнению Кравца, НАБУ не может объективно и всесторонне его расследовать.

"Заявитель и якобы потерпевший по этому делу – человек, который сейчас сам является сотрудником НАБУ. О чем мы и написали в своем ходатайстве. И по-хорошему само НАБУ вместе с САП должны были поднять этот вопрос, а не мы, чтобы ни у кого не возникало сомнений в непредвзятости расследования. Однако, исходя из поведения НАБУ, этих гонок за СБУ, которые они устраивали, я считаю, что НАБУ предвзято. НАБУ нарушает закон, применяет силу, по факту нападая на сотрудников СБУ и обиженно заявляя, что им не отдают лицо, которое даже не разыскивается. Тем самым НАБУ подрывает доверие к правоохранительным органам Украины. Так что для изменения подследственности у генпрокурора есть все основания", - считает Ростислав Кравец.

По его мнению, необязательно передавать дело Чауса в СБУ. Его может расследовать любой другой правоохранительный орган Украины.

Напомним, похищенный весной в Кишиневе бывший судья в конце июля внезапно нашелся в одном из сел Винницкой области. Его забрала и перевезла в Киев СБУ.

По словам жены Чауса, спецслужба не допускает ее к супругу. Хотя с адвокатом Чаусу разрешили поговорить.