Ценники на газ в Украине уже с начала осени в буквальном смысле слова слетят с тормозов.

В системе Украинской энергетической биржи сегодня появилось несколько партий газа на сентябрь. Ресурс предлагается по рекордной цене - 18,4 - 18,7 тысяч гривен за тысячу кубов. В этот ценник не входят ни тариф Оператора ГТС Украины (164 гривны за тысячу кубов, ни плата за распределение газа, а это еще от 50 копеек до 2 гривен за куб в зависимости от региона). То есть, со всеми затратами газ в сентябре может обойтись конечному потребителю по 20-21 гривны за куб.

Хотя максимум, который еще недавно прогнозировали эксперты - 17-17,5 гривен за куб.

Населению такие огромные тарифы, на первый взгляд не грозят - люди сидят на годовых контрактах, в которых зафиксированы ценники, в среднем, в 8-8,5 гривен за куб. Но риски все же есть - со стороны электроэнергии.

На недавнем СНБО тарифы на электроэнергию для населения вроде пообещали держать (по крайней мере для уязвимой категории потребителей). Но, как говорит руководитель специальных проектов НТУ "Психея" Геннадий Рябцев, дорогой газ еще больше увеличит разрыв между тарифами на электроэнергию и себестоимостью ее производства на ТЭС. Точнее, себестоимость просто уйдет в минус. Поэтому придется или повышать ценники на электричество для людей, или готовится накапливать долги.

Коммунальщики будут получать от "Нафтогаза" газ по 7,42 гривен за куб. Но не весь, а только по квотам, а их на весь отопительный сезон может не хватить. Минимум, 10-15% объемов придется закупать на рынке, то есть, по 20 гривен. Поэтому рост тарифов на отопление и горячую воду может оказаться еще больше, чем прогнозировалось ранее. Хотя и без того звучали шокирующие цифры - рост тарифа на 30-70%.

А вот промышленным потребителям газовые счетчики включат по полной. И, как говорит Геннадий Рябцев, выдержат эти новые ценники далеко не все. С ним согласен и экономист Алексе Кущ, прогнозируя с осени новый виток деиндустриалиции и рост цен на многие товары и услуги.

Разбирались, почему газ снова рекордно дорожает и как это скажется на тарифах и ценах на товары.

В сентябре - еще плюс 6,5 гривен за куб

Мы уже писали о том, как сильно взлетели цены на газ на европейских биржах. Котировки на бирже TTF, к которой привязаны тарифы на газ в Украине на свободном рынке (то есть, для промышленных потребителей), в конце июля вышли на новый рекорд, преодолев планку в 500 долларов за тысячу кубов. Причем, на рынке сохраняются повышательные тенденции, и до каких цифр могут подскочить ценники на самом деле никто не знает, тем более, что в игру на газовых биржах активно включились спекулянты, - говорит Рябцев.

На Украинской энергетической бирже ресурс августа выставлялся по средневзвешенной цене 15662 гривны за тысячу кубов. Если брать по предоплате, цена ниже - 10551 гривен. С отсрочкой платежа получается дороже - 15732 гривны за тысячу кубов.

Данных о цене газа на сентябрь вплоть до сегодняшнего дня не было.

Но, как сообщили нам 2 августа трейдеры, который сидят в системе торгов Украинской энергетической биржи, появилось сразу несколько лотов на сентябрь по заоблачным ценам. Один - по 18,4 тысячи, другой - по 18,7 тысяч гривен за тысячу кубов. Оба лота предложил "Нафтогаз Трейдинг" на условиях отсрочки платежа в 45 дней.

"Это стандартные условия для трейдеров. Цена - за чистый ресурс, без доставки и тарифа оператора ГТС Украины, а это еще плюс 164 гривны за тысячу кубов", — сообщил нам трейдер.

Позже ценник на сентябрь появился на Украинской энергетической бирже. Правда, пока только по условиям предоплаты, то есть, а самом дешевом "пакете". Но и он просто шокирует — 18 058 гривен за тысячу кубов. Или почти на 6,5 тысяч гривен дороже, чем стоит газ по предоплате на август. То есть, всего за месяц - с августа по сентябрь - газ по предоплате может подорожать на 6,5 гривен за куб, до 18 гривен без доставки.

"Появление таких ценников - вполне закономерно. Это реакция на европейский газ по 500 долларов плюс страховка за будущие риски. Ведь непонятно, до каких отметок еще может подорожать газ. 500 долларов за тысячу кубов - это порядка 14 тысяч гривен без НДС и транспортировки в Украину. Добавим их, и уже выходим на 18 гривен", - подсчитал экономист Алексей Кущ.

По словам Рябцева, ценники с осени могут только набрать разгон, и продолжат повышаться. "Это спотовые котировки, для них нет верхней планки. Это может быть и 600-700 долларов и выше", - говорит эксперт.

Рост коммуналки и новый виток деиндустриализации

Что значит для Украины газ по 20 гривен за куб (а именно такая цены выходит с учетом транспортировки и распределения)?

Для населения, на первый взгляд, особых рисков нет. Ведь большинство украинцев - на годовых тарифах, а там зафиксирована цена в 8-8,5 гривен за куб.

Но, как говорит Рябцев, есть еще электроэнергия. И по ней газовый удар будет очень мощным. Ведь часть блоков ТЭС работает на газе, который, по нынешний ценникам, для них просто неподъемный. Тем более, что тарифы на электроэнергию особо не повышаются. Недавно НКРЭ увеличила предельную цену на электроэнергию на 60% (до 2-4 гривен за киловатт). Но это цена для промышленных покупателей. Для населения ценник пока остается неизменным - 1,68 гривен за куб. Кабмин отложил пересмотр тарифов для людей еще на месяц, до 1 сентября. А на недавнем СНБО намекнули, что тарифы для населения будут по максимуму держать.

То есть, для ТЭС работа на газе по 20 гривен в таких условиях может оказаться откровенно убыточной. Что заставит их еще более массово отключать блоки. В итоге все может закончится или еще более масштабным кризисом на энергорынке - с веерными отключениями и запросом аварийной помощи в соседних странах, или ростом тарифов на электричество для населения.

Но вернемся к газу. Еще один сегмент, по которому сильно бьет газ по космическим расценкам - коммунальная сфера. С одной стороны, НАК предложил тепловикам газ по 7,42 гривны за куб.

Но, как говорит глава КП "Тепловик" (Староконстантинов Хмельницкой области) Александр Душенко, дешевый газ будут давать по квотам (средний объем для нужд населения за последние три года, два из которых были теплыми и отличались низким потреблением газа для отопления), поэтому такого ресурса, скорее всего не хватит. Недостающие объемы придется закупать на рынке, то есть, по текущим заоблачным ценам.

Душенко рассказал нам, что тепловики уже обратились в Кабмин с просьбой поспособствовать им переписать контракты с "Нафтогазом", отменить в них предоплату за газ, квоты и зверский штрафы. Якобы, правительство "вошло в положение" и обещает помочь, но НАК - резко против.

Также тепловики готовят массовые иски к "Укргаздобыче". Первый такой иск инициировала "Киевтеплоэнерго". Но на подходе еще порядка 20 исковых заявлений.

"Мы написали в "Укргаздобычу" с предложением продавать нам дешевле газ внутренней добычи, цена которого может составлять 4 гривны за куб. Если получим отказ, пойдем в суд", - рассказал нам Душенко.

При этом, по его словам, если НАК согласится смягчить условия контракта тарифы на отопление и горячую воду для населения все равно вырастут - на те же заявленные 30-70%.

"Просто тепловое хозяйство хотя бы сможет работать. Иначе в ноябре вообще все остановится. Не будет отопления ни за какие деньги", - говорит он.

Чтобы не повышать тарифы, коммунальщикам, по словам Душенко, нужен более дешевый газ. То есть, дешевле 7,42 гривен за куб. Получить такой можно разве что если тепловикам откроют доступ к ресурсу "Укргаздобычи". Но пока в такое верится с трудом.

"Чтобы не считать цены на газ по импортному паритету, Украине нужно включить задний ход по всему энергетическому законодательству - выйти из Третьего энергопакета, переписать газовые законы. Очень сомнительно, что власти на это пойдут", — говорит Кущ.

Тут стоит отметить важный нюанс - тепловики, пользуясь тем, что аудита тарифов так и не провели, могут сейчас выкатывать буквально любые ценники. Ведь действующие тарифы на отопление считали, когда газ был не по 4 гривны за куб, а по 8,5 гривен. Поэтому непонятно, почему при цене газа в 7,42 отопление должно подорожать на 70%. То есть, по тарифам остается много вопросов.

Промышленности в принципе никакие скидки не светят - предприятия будут покупать газ по текущим ценам, то есть, по 20-21 гривне с сентября.

Для многих такие ценники окажутся неподъемными. "Первым "ляжет" химпром, для которого газ является сырьевым товаром. Работать по новым ценникам предприятия просто не смогут - их продукция будет неконкурентной. Для металлургов удар окажется не столь существенным, так как подорожание газа нивелируется ростом мировых цен на металл. Плюс многие в рамках зеленого курса модернизировали производство и поставили электроплавильные печи", - отмечает Кущ.

Но, по словам Рябцева, все будет зависеть от того, какая доля газа в структуре производства того или иного товара.

В целом же, по его словам, дорогой газ уже этой осенью может спровоцировать новую волну роста цен и очередной этап деиндустриализации страны.

"Может начаться также передел активов на энергорынке, - считает Кущ. - Ведь на недавнем СНБО пригрозили временными администрациями компаниям на энергорынке, которые станут "зарываться" и повышать ценники. А так как на фоне резкого подорожания газа держать прежние тарифы смогут далеко не все, будет повод начать зачистки на рынке".