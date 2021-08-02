Донбасс уже не вернется в состав Украины, где сейчас наблюдается "деградация и распад". Такое заявление сделал "глава Донецкой народной республики" Денис Пушилин и объяснил причины этого, передает РИА Новости.

"Возвращение невозможно уже ни при каких обстоятельствах. После переворота в 2014 году это уже даже не та Украина. Это нечто иное - какое-то другое образование, которое не позволяет существовать ей как единому государственному пространству. Мы сейчас видим движение совершенно в ином направлении - деградация и распад", - сообщил лидер "ДНР".

Напомним, "глава Донецкой народной республики" Денис Пушилин пригрозил контрнаступлением в том случае, если власти Украины уничтожат все попытки урегулировать конфликт мирным способом.

Кроме того, Пушилин заявлял, что для противостояния Киеву ему не хватает крупных городов Украины: Харькова, Херсона, Днепра, Запорожья и Одессы.

Ранее "Страна" писала о том, что жители неподконтрольного Донбасса с российскими паспортами проголосуют на выборах в Госдуму РФ онлайн.

Также мы сообщали, что мобильный оператор "ДНР" переходит на телефонный код России.