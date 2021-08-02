СБУ заявила, что "нейтрализовала силовую ячейку" "пророссийской организации", которую возглавляет один из нардепов.

В службе говорят, что "предотвратили попытки расшатывания общественно-политической ситуации в восточных регионах Украины". В частности, остановлена работа организации после спецоперации в Харькове, Северодонецке и Лисичанске. В СБУ утверждают, что "группировка причастна к совершению тяжких преступлений на идеологической почве".

"Злоумышленники действовали под прикрытием общественного объединения, которое подконтрольно одному из народных депутатов Украины. По данным досудебного расследования, группировка специализировалась на совершении преступлений и провокационных действий, направленных на расшатывание ситуации в стране", — говорится в сообщении.

После обысков были изъяты марихуана, холодное оружие и идеологические инструкции.

Отметим, что хоть название организации хоть прямо и не называется, но речь, очевидно, идёт об организации "Патриоты за жизнь" депутата партии "Оппозиционная платформа - за жизнь!" Ильи Кивы.

Кива в комментарии "Стране" дал свою версию событий.

"Вся бравада произошла по причине того, что с квартиры СБУ сбежал свидетель, которого они там удерживали, и с которого они получили лживые показания, чтобы вручить подозрение моему соратнику Олегу Ширяеву. Но они не учли один момент. Харьковские СБУшники готовили свидетеля к ликвидации и хотела "повесить" его на нашу организацию и на меня лично. Но СБУшники уснули, а свидетель, которого они хотели ликвидировать — убежал с квартиры. На сегодняшний день уже в Генпрокуратуре сделал видеообращение к генпрокурору, где рассказал, что его удерживали на квартире СБУшники, рассказал, что оболгал моих соратников и меня. Сегодня он находится под защитой, поэтому СБУшники, зная весь этот бардак, поняли, что это второй Чаус. Сейчас начнётся такой скандал, потому что свидетель жив, находится под охраной и даёт показания", — сказал Илья Кива.

Также он прокомментировал заявление СБУ о "ликвидации банды" и найденных наркотиков.

"Они не пишут, что они хотят бы кого-то задержали. А кого вы ликвидировали? А никого. Это они впопыхах поняли, что свидетель сбежал и находится в Генпрокуратуре, вот и начали хоть что-то писать. По поводу того, что они якобы нашли наркотики, они просто выставили фотографию какую-то, так пусть покажут у кого они наркотики изъяли. Они просто подняли волну. Пусть покажут, где провели обыски, кого арестовали. Этого ничего нет", — заявил Кива.

Напомним, координатора организации "Патриоты - За Жизнь" Олега Ширяева задержали в Харькове вечером в понедельник, 5 июля. Позже Киевский райсуд Харькова отправил Ширяева под стражу до 12 июля без права внесения залога.

Однако, уже 12 июля в Харькове Киевский райсуд продолжил Ширяеву содержание под стражей еще на два месяца. Теперь его арестовали до 9 сентября включительно, без права внесения залога.