Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо но фоне роста в США заражений штаммом коронавируса "дальта" призвал предприятия обслуживать только вакцинированных людей. По его мнению, это поможет предотвратить "наихудший сценарий" распространения новой мутации, не поддающейся вакцине.

Об этом губернатор сказал в свое видообращении 2 августа, которое транслировалось в его Фейсбуке.

Куомо привел данные, согласно которым почти 60% населения Нью-Йорка уже полностью вакцинированы от COVID-19, а более 70% ввели хотя бы одну дозу. Губернатор заверил, что штата способен охватить вакцинацией всех людей, но повышенная способность варианта "дельта" передаваться может вызвать новую волну эпидемии - и Нью-Йорк столкнется с миллионами заражений и жестким карантином. Поэтому следует мотивировать прививаться абсолютно каждого.

"В худшем случае большое количество непривитых заболеет. Еще более плохой сценарий - если "дельта" мутирует в вирус, устойчивый к вакцине, и мы вернемся к тому, с чего начали. Все должны пройти повторную вакцинацию, и необходимо разработать вакцину от этой новой мутации", - сказал Куомо.

Губернатор признал, что невозможно полностью предсказать, насколько серьезной может оказаться новая вспышка. Однако он допустил, что число случаев COVID-19 может вырасти до 5,37 миллиона, если заболеют 75% непривитого населения штата.

Куомо заявил о необходимости стимулировать нерешительных жителей Нью-Йорка к вакцинации от COVID-19 и поддержал предложение администрации Джо Байдена выделить 100 долларов каждому, кто иммунизируется. Он также попросил частные предприятия перейти на бизнес-модель приема только вакцинированных лиц.

Губернатор признал опасения владельцев бизнеса по поводу того, что отказ обслуживать непривитых может привести к убыткам. Но затем привел примеры, как на концерты и спортивные соревнования продавали билеты только вакцинированным, и мероприятия прошли успешно.

Куомо также призвал больницы, школы и дома престарелых требовать вакцинации своих сотрудников от COVID-19. Некоторые больницы уже сделали прививки условием приема на работу. Также государственные служащие в Нью-Йорке должны пройти вакцинацию.

Куомо добавил, что уровень инфицирования среди невакцинированных жителей Нью-Йорка более чем в четыре раза выше, чем среди привитых. А тех, кто получил прививку от COVID-19, госпитализируют в шесть раз меньше, чем тех, у кого нет защиты.

"Все должны пройти вакцинацию", - резюмировал Куомо.

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