Украина упала на 60 место медального зачета Олимпиады. Китай существенно обгоняет США в гонке за лидерство
После десяти дней с начала Олимпиады-2020 в Токио Украина опустилась еще ниже в общем медальном зачете - с 58-й на 60-ю ступень, заработав при этом одну серебряную и пять бронзовых наград. Лидером рейтинга остается Китай. За ним следует сборная США, которой удалось обойти японских спортсменов.
Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Игр в понедельник, 2 августа.
Украина не выигрывала никаких ме
Топ-10 в медальном зачете выглядит таким образом (первая цифра - золотые награды, вторая - серебряные, третья - бронзовые):
- Китай: 29-17-16
- США: 22-25-17
- Япония: 17-6-10
- Австралия: 14-4-15
- ROC (Российский олимпийский комитет): 12-21-17
- Великобритания: 11-12-12
- Франция: 6-10-7
- Германия: 6-6-11
- Республика Корея: 6-4-9
- Нидерланды: 5-7-6
Напомним, главным олимпийским достижением 31 июля для Украины стала бронзовая награда теннисистки Элины Свитолиной, которая установила историческое достижение для украинского большого тенниса.
А 1 августа медальная копилка сборной Украины пополнилась первой серебренной наградой. Ее принес пловец Михаил Романчук на дистанции 1,5 км, который ранее уже добыл бронзу в заплыве на 800 м.
Также мы сообщали, что на Олимпиаде украинец шел на медаль, но выстрелил в чужую мишень и занял последнее место.