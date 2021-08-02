После десяти дней с начала Олимпиады-2020 в Токио Украина опустилась еще ниже в общем медальном зачете - с 58-й на 60-ю ступень, заработав при этом одну серебряную и пять бронзовых наград. Лидером рейтинга остается Китай. За ним следует сборная США, которой удалось обойти японских спортсменов.

Об этом свидетельствуют данные с официального сайта Игр в понедельник, 2 августа.

Украина не выигрывала никаких ме

Топ-10 в медальном зачете выглядит таким образом (первая цифра - золотые награды, вторая - серебряные, третья - бронзовые):

Китай: 29-17-16 США: 22-25-17 Япония: 17-6-10 Австралия: 14-4-15 ROC (Российский олимпийский комитет): 12-21-17 Великобритания: 11-12-12 Франция: 6-10-7 Германия: 6-6-11 Республика Корея: 6-4-9 Нидерланды: 5-7-6





Напомним, главным олимпийским достижением 31 июля для Украины стала бронзовая награда теннисистки Элины Свитолиной, которая установила историческое достижение для украинского большого тенниса.

А 1 августа медальная копилка сборной Украины пополнилась первой серебренной наградой. Ее принес пловец Михаил Романчук на дистанции 1,5 км, который ранее уже добыл бронзу в заплыве на 800 м.

Также мы сообщали, что на Олимпиаде украинец шел на медаль, но выстрелил в чужую мишень и занял последнее место.