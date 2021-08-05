Сегодня начинается 26-й лунный день, когда убывающая Луна будет находиться в созвездии Рака. Период достаточно конфликтный и напряженный, может склонять многих знаков Зодиака к необдуманным поступкам. В этот день вырастает число краж, уличных драк и ограблений в людных местах.

Поэтому звезды рекомендуют ограничить круг общения, избегать пустой болтовни и ссор. Не тратьте и без того недостаточную энергию на авантюры и глупости.

День более-менее удачен будет для Рака, Девы, Весов и Водолея. Вы сможете выбраться из любой сложной ситуации и передряги. Ниже подробный астрологический прогноз на сегодня.

Рак (22.06 - 22.07)

Вы часто начинаете паниковать еще задолго до того, как проблема свалится на ваши плечи. И такая предусмотрительность сегодня будет весьма кстати. Постарайтесь разобраться в ситуации на трезвую голову и без лишних эмоций. Возможно, вам будет полезно обратиться за советом к Овну.

Дева (24.08 - 23.09)

У вас настолько портится настроение от проблем, что вы интуитивно чувствуете назревание беды. Поэтому обычно не затягиваете с ее решением. Хорошенько проанализировав ситуацию, вы тут же распишете ее причины и возможные последствия, и сможете предложить не один вариант решения. Рассматривая проблему с разных ракурсов, вы сводите ее на нет уже в течение нескольких часов.

Весы (24.09 - 23.10)

Метод рассмотрения проблемы под микроскопом, которым пользуются Девы, явно вам не подходит. Вы также не будете взвешивать все решения "за" и "против". Обычно Весам в трудных ситуациях достаточно спаковать только самое необходимое и пропасть на несколько дней где-нибудь на даче. Отсидевшись в укромном месте, вы сможете наблюдать, как трудности разрешаются сами собой, без вашего непосредственного участия.

Водолей (21.01 - 20.02)

Даже в самой трудной ситуации Водолеи всегда найдут выгоду для себя. На самом деле, этот знак зодиака не только сообразителен, но и оптимистичен, поэтому будет цепляться за любую возможность и выворачивать ситуацию в свою пользу, пока ее будет решать кто-то другой. Такая система всегда спасала Водолеев из передряг, предоставляя им возможность совершенно не переживать по поводу проблем.

В целом, день не совсем благоприятный для всех остальных знаков Зодиака, поскольку те же Львы, Овны и Стрельцы всегда выступят в роли спасителя и будут решать все трудности, пока другие (Телец, Скорпион, Рыбы) и пальцем не пошевелят, чтобы помочь. А оставшиеся представители (Близнецы, Козерог) смогут только и делать, что со стороны руководить всем процессом - ускорять других или обвинять их в некачественной работе уже по факту.

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