Сегодня утром глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов вышел, предположительно, на пробежку и не вернулся. Дома не обнаружено его спортивных вещей.

С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно.

Об этом сообщает Белорусский Дом в Украине.

С того момента Виталий Шишов на связь не выходил. Где он сейчас — также неизвестно.

О пропаже уведомили полицию. Помимо этого, на место выехал кинолог, ведутся поиски.

В Белоруском доме в Украине просят всех желающих помочь с поисками пропавшего Виталия Шишкова подъезжать по адресу Киев, ул. Бударина 3г.

Белорусский дом в Украине позиционирует себя как некоммерческую общественную организацию. На сайте Белдома указывается, что организация создана для помощи гражданам Беларуси и всем пострадавшим от "режима Александра Лукашенко" в Украине. Белдом предоставляет помощь с поиском съемного жилья, легализацией белорусов в Украине, трудоустройством и прочее.

Параллельно с исчезновением Виталия Шишова на Олимпийских играх вчера разгорелся политический скандал: представительница олимпийской сборной Беларуси Кристина Тимановская заявила, что ее насильно пытаются вывести из Токио в Минск. Она обратилась за помощью в Международный Олимпийский комитет.

Ранее Кристина подвергла критике спортивное начальство за внесение ее в заявку на эстафету 4х400 метров без уведомления об этом. После публичной критики к ней пришел тренер и сказал, что участвовать в соревнованиях ей нельзя, а надо срочно ехать в аэропорт и отправляться домой.

Представители Международного олимпийского комитета и Оргкомитета Олимпиады уже провели встречу с Тимановской и выяснили, что она сейчас находится в полной безопасности под защитой местных властей и полиции. В настоящее время в МОК решают, какую стратегию выбрать дальше, однако насильно депортировать спортсменку в Беларусь никто не собирается. При этом в адрес Минска готовится официальное обращение по поводу данной ситуации.