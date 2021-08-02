В Польше в Мазовецком воеводстве пограничники разоблачили одну крупную подпольную фабрику по производству сигарет. Правоохранители задержали 16 человек, среди которых семь украинцев.

Об этом сообщает "Польское радио".

Подпольная фабрика находилась на территории одного из имений в Новодворах. Правоохранители обнаружили два больших производственных цеха, разделенные на несколько помещений. В результате конфисковали более 1,6 млн штук сигарет и более 13 тонн табака.

Также изъяли всю профессиональную аппаратуру, картонные коробки с сигаретами и готовым табаком, генератор электроэнергии и прочие составляющие.

Подпольная фабрика по изготовлению сигарет в Польше. Фото: www.nadwislanski.strazgraniczna.pl

Стоимость конфискованного товара составила 8 миллионов злотых (1,75 миллионов евро). Кроме этого, время операции задержали 16 мужчин - 7 украинцев и 9 поляков. Одного из задержанных обвинили в управлении группой.

Работников подпольной фабрики подозревают в распространении и контрабанде нелегального товара в страны западной Европы, а именно в Германии и Великобритании. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Группировка, которая незаконно изготавливала табачные изделия в большом количестве, также действовала уже на протяжении года в разных городах, среди них оказалась Варшава.

Ранее мы писали о том, что в прошлом месяце на Волыни завершили подсчеты выявленных контрабандных сигарет белорусского производства, которые незаконно перемещали через страны ЕС в Украину. Стоимость изъятых товаров более 16 млн гривен.

Кроме этого, пограничники Луцкого отряда в пункте пропуска "Яготин" обнаружили большую партию сигарет. Она была упакована в деревянные конструкции кабельных катушек.