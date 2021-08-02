Вакцинированные от Covid-19 жители Днепра смогут получить бесплатные проездные билеты для пользования городским электротранспортом. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов на своей странице в соцсети и опубликовал скан своего распоряжения.

По словам мэра, он решил продвигать темпы вакцинации в Днепре методом кнута и пряника.

"Короче, теперь все мои подчиненные обязаны быть вакцинированными, а если не хотят, то пусть за свои деньги каждую неделю предоставляют справку об отрицательном ПЦР ( как в мэрии Нью-Йорка ). Или увольняются", - сообщил Филатов.

Такая мера воздействия на сотрудников всех подчиняющихся горсовету предприятий прописана в Распоряжении городского головы.

Согласно документу, Филатов обязал Департамент транспорта подготовить проект решения о поощрении вакцинированных жителей Днепра, предусмотрев выдачу им месячных проездных. Получить такой бонус можно будет лишь после второй дозы вакцины.

Также мэр Днепра ждет предложений от управления культуры о взаимодействии с местными кинотеатрами - речь идет либо о скидках для вакцинированным либо о предоставлении им права находится в зале кинотеатров без масок.

Ранее "Страна" писала о том, что в мире впервые разрешили колоть вакцину от коронавируса трехлетним детям.

Также мы сообщали, что в Венгрии медиков обязали вакцинироваться от коронавируса к 1 сентября, за отказ им грозит увольнение.