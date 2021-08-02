Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулировании ситуации на Донбассе из-за пандемии Covid-19 и введенных карантинных ограничений не считает возможной проведение очных переговоров в Минске.

Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу, внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Таким образом, Арестович отреагировал на предложение полпреда России в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Бориса Грызлова, который предложил сделать встречи ТКГ в Минске очными.

Спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу сказал, что услышал позицию российской стороны в этом вопросе. По его словам, вопрос сделать встречи очными обсудят на уровне глав делегации и Министерства иностранных дел. Решение по этому вопросу примут до начала следующего заседания ТКГ, которое запланировано на четверг, 26 августа.

Также Арестович добавил, что из-за коронавируса и карантина украинская сторона сейчас не считает возможной встречу с личным участием сторон.

Между тем, он заявил, что российская сторона выдает желаемое за действительное, говоря о том, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) поддерживает проведение очной встречи.

Напомним, Грызлов предложил вернуться в очному формату переговоров, так как считает, что это улучшит их эффективность.

Ранее мы рассказывали, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук находится в больнице, где его подключили в ИВЛ. Пока он продолжает возглавлять украинскую делегацию в ТКГ, однако, если он, по состоянию здоровья, не сможет принят участие в переговорах, Украину будет представлять Алексей Резников.

Также мы рассказывали, чем закончились предыдущие переговоры ТКГ по Донбассу.