Источник "Страны" среди организаторов праздника к 30-летию независимости Украины рассказал, как формировался список артистов для концерта в НСК "Олимпийском".

По словам нашего собеседника, группа Green Grey – не единственная, кого сначала позвали на выступление, а потом отказали в участии. Однако источник утверждает, что из концерта никого, включая Green Grey, не исключали. Артистов просто предварительно "забронировали" (то есть, забили даты для возможного выступления), но потом режиссерская концепция поменялась, и ряду исполнителей в ней не оказалось места.

В такой же ситуации, как Green Grey, оказались десятки украинских исполнителей. Включая Ивана Дорна.

"Их не пригласили выступить, а просто забили даты. Не надо путать. А потом была выбрана другая концепция шоу. Такая же ситуация произошла еще с десятком артистов. Например, с Иваном Дорном. Бумбокс, The Hardkiss, Катя Бужинская, Эль Кравчук и многих других артистов нет в концерте. Им сначала забили даты на выступление, а потом позвонили и сказали: извините, концепция поменялась", – комментирует источник "Страны".

По его словам, Green Grey не выступит на концерте не из-за русскоязычного репертуара, как заявляет лидер группы, и даже не из-за скандального видео солиста рок-коллектива, где тот показывает средний палец закону о тотальной украинизации. Собеседник "Страны" среди организаторов шоу утверждает, что причина – в жанре рок, в котором выступает и существует Green Grey, который контрастировал бы с общей концепцией концерта.

"Посмотрите, какой лайнап. Как вы себе представляете их на концерте? Имеется в виду не содержание, а форма. Это рокерский стиль, да – ну, пусть они в рок-концертах участвуют, а на Дне независимости со сцены будет звучать куль-ту-ра", – объясняет источник "Страны".

Список участников концерта ко Дню независимости уже объявлен. На нем выступят: Нина Матвиенко, София Ротару, Тарас Петриненко, Тина Кароль, Руслана, Верка Сердючка, Kyiv Symphony Orchestra, Национальный академический ансамбль им. Вирского, Сергей Бабкин, Ирина Билык, Олег Винник, группы "Вопли Видоплясова", "Братья Гадюкины", Валентин Дитюк, Арсен Мирзоян, Наталья Могилевская, Людмила Монастырская, "Океан Эльзы", Виктор Павлик, Оля Полякова, Александр Пономарев, Потап, Джамала, "Скай", "Скрябин", Христина Соловий, ТНМК, Brutto, Dorofeeva, Dzidzio, GO_A, Kazka, Monatik, Mozgi, Tayanna.

Такой выбор исполнителей организаторы объясняют концепцией режиссера шоу, Екатерины Царик. Концерт продлится три часа.

"Было несколько режиссерских концепций. В итоге принята концепция Екатерины Царик. Она предложила те песни и тех артистов, которых она видит на сцене. Это не значит, что Green Grey – плохие. Есть концепция. У нас сейчас участвуют лучшие артисты из разных поколений. Будет трехчасовое шоу. Достойных артистов и достойных песен в Украине много. Но мы не могли взять всех. Тогда концерт должен был длиться не три, а 12 часов. Поэтому выбрали режиссера, а она выбрала лучших, по ее мнению, артистов. Кому-то может не понравиться ее видение, кто-то в восторге – но именно так режиссер видит этот концерт", – резюмировал наш собеседник.

Отметим, что ранее официальные интерпретации отказа в выступлении группе Green Grey неоднократно менялись.

Сначала в заявлении Офиса президента говорилось, что предпочтение действительно отдается украиноязычным артистам (что подтверждало версию Green Grey). Затем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Green Grey отстранили из-за ролика, в котором солист группы показывает средний палец закону о тотальной украинизации.

И вот теперь (правда, неофициально) говорят, что дело в жанровом несоответствии и в видении режиссера.

Ранее мы подробно рассказывали о программе на День независимости.

Также мы писали о скандале с "Green Grey". В группе заявили, что им не разрешают выступить на Дне Независимости Украины из-за того, что они поют песни на русском языке. Позже музыкантов вычеркнули из фильма, приуроченного 30-летию независимости Украины.