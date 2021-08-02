Тридцатилетие со дня провозглашения Украиной независимости Верховная Рада отметит торжественным заседанием, которое состоится 24 августа в 13:00. В сети опубликовано распоряжение председателя парламента Дмитрия Разумкова о проведении этого мероприятия.

Также спикер обязал аппарат Верховной Рады провести подготовку и обеспечить проведение торжественного заседания.

Напомним, в середине июля народные депутаты ушли на каникулы почти на два месяца - до 7 сентября. Таким образом торжественное заседание Верховной Рады 24 августа будет внеочередным.

Кроме того, Верховная Рада не успела утвердить большой государственный герб к 30-летию независимости Украины и сделает это не ранее сентября. На данный момент в парламенте нет консенсуса по поводу этого законопроекта, за который народные депутаты должны будут проголосовать конституционным большинством в 300 голосов.

Ранее "Страна" писала о том, что в День независимости в Украине пройдут три мероприятия при участии ВСУ, в них примут участие 5 тысяч военных.

Также мы выясняли, кто из артистов выступит на концерте в честь 30-летия независимости.