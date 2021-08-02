Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, которого 15 июля Верховная Рада отправила в отставку, опубликовал в своем Facebook новое селфи из пещеры.

На снимке у Авакова серьезное лицо, одет в серую спортивную футболку и темные солнцезащитные очки.

"Фото пещерное, серьёзное.. понедельник всё таки...", - подписал свой снимок Аваков.

При этом, комментарии под публикацией совершено разные. Кто-то называет экс-министра "Бэтменом украинской политики", а кто-то заявляет, что Аваков "Не похож на пещерного человека".

Напомним, 13 июля Арсен Аваков написал заявление об отставке с поста главы Министерства внутренних дел. В этот же день он опубликовал в Instagram селфи из своего номера в гостинице "Киев", где проживал последние годы в столице. На снимке у Авакова довольное выражение лица, он одет в белую рубашку и галстук, а за его спиной видно здание Верховной Рады.

Однако, уже 15 июля ВР отправила Авакова в отставку. "Страна" собрала версии, что сподвигло министра на этот шаг, как ведомство будет без него и чем Аваков займется в будущем.