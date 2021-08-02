Национальное антикоррупционное бюро хочет, чтоб для экс-судьи Николая Чауса, который на данный момент находится под защитой Службы безопасности Украины, назначили меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на источник в ВАКС.

С соответствующей просьбой НАБУ обратилось в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, заседание суда по избранию меры пресечения для Чауса состоится 4 августа. При этом НАБУ может снова попытаться забрать Чауса у СБУ. Между тем, адвокат Чауса Ростислав Кравец готовится подать в Генеральную прокуратуру ходатайство о том, чтобы с НАБУ подследственность в деле экс-судьи.

Ранее мы писали, что судья Николай Чаус, в отношении которого НАБУ расследует дело о взятке, скрывался в Молдове с 2016 году, где его похитили в апреле. В июле он неожиданно нашелся в одном из сел Винницкой области. На данный момент экс-судья находится под защитой СБУ, с ним связывался его адвокат. Во время встречи Чау сделал признание - видеообращения, который появлялись в интернете после его похищения, он писал под диктовку.