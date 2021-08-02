Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал отношения с Российской Федерацией. По его предположениям, разрыв связей между Киевом и Москвой продолжится.

Об этом говорится на сайте МИД Украины, который опубликовал перевод статьи министра для издания Foreign Affairs.

В статье Кулеба написал, что мнение президента РФ Владимира Путина не играет в вопросе двух народов никакой роли:

"В Украине и в других местах дальнейшее разрыв связей с Москвой продлится независимо от того, что думает об этом Владимир Путин или его окружение", - написал он.

Ранее Владимир Путин написал статью об Украине, указав, что украинцы и россияне являются одним народом. "Страна" подробно проанализировала статью.

Помимо этого, 30 июля Кулеба заявил, что Украина впервые за тридцать лет независимости получила стратегию внешнеполитической деятельности. По словам министра, в документе прописаны шесть ключевых моментов: обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины, противодействие агрессивной политике России, курс на членство в ЕС и НАТО, продвижение украинского экспорта и привлечение инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за границей и продвижение позитивного имиджа Украины в мире.