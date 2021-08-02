Артисты выступят в "Олимпийском" на День независимости

В концерте, приуроченному к 30-летию Дня независимости Украины, примут участие 35 артистов нашей страны. Он пройдет на НСК "Олимпийский" и будет платным.

Об этом сообщается на официальной странице "Ukraine30"

Среди них - Вверка Сердючка, София Ротару, Наталья Могилевская, Сергей Бабкин, группа "Океан Эльзы", а также группа "Go_A", которая принесла Украине пятое место на Евровидении.

В концерте поучаствуют:

  • Сергей Бабкин,
  • Ирина Билык,
  • Олег Винник,
  • Братья Гадюкины,
  • ВВ,
  • Валентин Дитюк,
  • Тина Кароль,
  • Нина Матвиенко,
  • Арсен Mирзоян,
  • Наталья Могилевская,
  • Людмила Монастырская,
  • Океан Эльзы,
  • Виктор Павлик,
  • Тарас Петриненко,
  • Оля Полякова,
  • Александр Пономарев,
  • Потап,
  • София Ротару,
  • Руслана,
  • С.К.А.Й.,
  • Скрябин,
  • Кристина Соловий,
  • Brutto,
  • Dorofeeva,
  • Dzidzio,
  • Jamala,
  • Kazka,
  • Monatik,
  • Mozgi,
  • Go_A,
  • Tayanna,
  • Верка Сердючка,
  • Kyiv Symphony Orchestra,
  • Национальный академический ансамбль им. П. Вирского.

Билеты на шоу будут стоить в пределах от 200 до 2700 гривен.

Среди артистов нет Ивана Дорна и Green Grey, которых не допустили из-за их русскоязычности. Хотя стоит сказать, что у многих из списка есть русскоязычные песни в репертуаре. А у некоторых таковых вообще большинство.

О громком скандале с "Green Grey" "Страна" уже рассказывала. В группе заявили, что им не разрешат выступить на Дне Независимости Украины из-за того, что они поют песни на русском языке. А позже музыкантов вычеркнули из фильма, приуроченного 30-летию независимости Украины

Также ранее мы подробно рассказывали о программе на День независимости.

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