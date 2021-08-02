В Объединенных Арабских Эмиратах детей в возрасте от 3 до 17 лет начнут вакцинировать от Covid-19. Им будут вводить китайский препарат Sinopharm. Правительство страны приняло такое решение на основании клинических испытаний и оценок специалистов.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает Министерство здравоохранения ОАЭ, в июне был проведен мониторинг иммунного ответа на вакцину 900 детей. А в исследовании препарата Sinopharm, которое проходило в Китае, участвовали члены правящей семьи Абу-Даби, которые сопровождали своих детей и племянников. Другие подробности исследования не сообщаются.

Известно, что в ОАЭ один из самых высоких в мире показателей иммунизации населения, где по данным на 1 августа полностью вакцинированы более 70% населения.

Отметим, что ОАЭ станет первой страной, где можно колоть вакцину детям в таком возрасте.

Также сообщается, что после третьих клинических испытаний вакцины, изготовленной государственным китайским производителем лекарств Sinopharm, в Абу-Даби началось ее производство в рамках совместного предприятия.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине во время пятой волны вакцинации от коронавируса будет разрешена иммунизация детей.

Также мы сообщали, что в МОЗ рассказали, при каких условиях можно вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет.