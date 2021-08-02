На Олимпиаде-2020 в Токио впервые выступила спортсменка-трансгендер Лорел Хаббард из Новой Зеландии. Она участвовала в турнире штангисток в весе свыше 87 кг в Токио, однако не сумела выполнить ни одной успешной попытки в рывке.

В первой попытке Хаббард пыталась взять вес в 120 кг, а потом дважды пыталась поднять 125 кг. В итоге спортсменка завершила выступление досрочно.

Хаббард занимает седьмое место в женском дивизионе IWF +87 кг. В 2020 году она завоевала золотую медаль в весовой категории до 87 кг на чемпионате мира Roma 2020 в Риме.

Спортсменка сменила пол в 2012 году, в возрасте 35 лет. До этого она участвовала в соревнованиях по тяжелой атлетике в Новой Зеландии, но на турниры международного уровня не отбиралась. После смены пола, в 2017 году, Хаббард взяла серебро на чемпионате мира.

В 2018 году она считалась главной претенденткой на золото на Играх Содружества, но вынуждена была сняться с соревнований из-за травмы локтя. Из-за травмы спортсменка опасалась, что ей придется завершить карьеру. Однако, она смогла вернуться в спорт и показала шестой результат на мировом первенстве в 2019 году.

Кроме этого, с 2016 года Международный олимпийский комитет разрешил трансгендерным спортсменам выступать на любых соревнованиях, включая Олимпиады. В прежних рекомендациях говорилось, что сменившие пол спортсмены должны минимум два года проходить гормональную терапию, что давало им право на допуск к Олимпиаде. На данный момент хирургическое вмешательство не является обязательным. Однако, спортсмен должен подтвердить, что его уровень тестостерона не превышал 10 наномоль на литр в течение последнего года.

Уровень гормонов Хаббард соответствует этому требованию.

Ранее мы писали о том, что в ходе Олимпийских игр украинский боксер Александр Хижняк сумел пробиться в полуфинал, где встретится со спортсменом из Филиппин Эумиром Марсиалем.

Помимо этого, в ночь на 1 августа пловец из Ровно Михаил Романчук принес Украине первую серебряную медаль на Олимпиаде-2020. 24-летний спортсмен стал вторым в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем.