Польша уже предоставила гуманитарную визу белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской, которая попросила у Варшавы убежище после скандала на Олимпиаде.

Об этом в Twitter сообщил польский замминистра иностранных дел Марцин Пшидач.

По словам представителя МИДа, с Тимановской контактируют польские дипломаты, которые находятся в Токио.

Кроме того, Пшидач анонсировал, что Варшава постарается помочь спортсменке продолжить спортивную карьеру.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что произошло с белорусской атлеткой Тимановской на Олимпиаде в Токио. Спортсменка публично раскритиковала руководство белорусской олимпийской команды. По ее словам, ее поставили в заявку на участие в одной из эстафет и даже не уведомили об этом. По мнению Тимановской, из-за ошибок в координации, руководству некого выдвигать для участия в некоторых состязаниях, поэтому это и произошло.

После этого легкоатлетке запретили участвовать в Олимпиаде и хотели, по ее словам, насильно отправить ее в Минск. Муж и ребенок белорусской легкоатлетки Тимановской уехали из страны и прибыли в Киев, а сама она попросила у Польши убежища.