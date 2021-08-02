После лесных пожаров в центре Бодрума, как сообщала "Страна", туристы в отелях остались без воды и света.

Впрочем, уже сегодня в Бодруме все спокойно. В отелях появилась вода и электричество. Сами туристы не планируют покидать Бодрум, так как пожары уже ликвидированы.

"В отеле спокойно. Никакой паники. Всё с утра заработало, вода в 6 утра сегодня уже была. Нужно отдать должное местным службам - всё сделали довольно оперативно. Вчера вечером вышли пройтись на набережную (от нас недалеко) - местные жители тоже спокойны, никакой паники. Мы никуда не планируем выезжать, так как сейчас всё стабилизировалось" - говорит "Стране" туристка из Украины Оксана Сафоник.

Напомним, масштабные лесные пожары в Турции, где пострадали около 200 человек, а еще четверо погибли, начались на прошлой неделе. Когда огонь добрался до Бодрума, людей начали эвакуировать из трех отелей. Однако в некоторых из них остались отдыхающие. Огонь доходил до береговой линии и подобрался совсем близко к отелям, где находились украинские туристы.

Из-за разбушевавшегося пожара в отеле, в котором отдыхала туристка, отключили электричество, были перепады с интернетом. Также воды в кранах не было.

Между тем, вслед за Турцией сильные пожары начались на греческом полуострове Пелопоннес.