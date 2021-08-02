Первый президент Кыргызстана, на границе которого весной произошли обстрелы, Аскар Акаев доставлен в Бишкек. Его подозревают в коррупции на золоторудном месторождении "Кумтор". Однако, есть версия, что Акаев вернулся сам.

Об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности Киргизии.

В деле фигурируют бывшие премьеры, депутаты и чиновники. Власти допускали, что в нем появятся и экс-президенты, в том числе покинувший страну в 2015 году Акаев.

Сейчас Акаев находится в здании госкомитета, где проводятся следственные действия. В пресс-службе ГКНБ изданию "Клооп" заявили, что свергнутого президента доставили в Бишкек сегодня.

Политик Феликс Кулов со ссылкой на президента Садыра Жапарова сказал изданию 24.kg, что Акаев сам решил приехать в Бишкек и дать показания в рамках дела "Кумтора" и готов сотрудничать со следствием. По его выражению, Жапаров "проявил великодушие" и "дал возможность приехать бывшему президенту".

"Насколько мне известно, Аскара Акаева никто не принуждал, и по прибытии в Бишкек он направился в ГКНБ", - заявил Кулов.

Аскар Акаев с 1990 года был президентом Киргизской ССР, а затем президентом Киргизии до Революции тюльпанов в марте 2005 года. После этого он покинул страну.

В Киргизии Акаева и других бывших чиновников привлекли к уголовной ответственности по факту коррупции при заключении соглашения по "Кумтору" в 1992 году,а также внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения с компанией "Камеко" в 2003 году.

По данным Генпрокуратуры, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

Ранее мы писали о том, что Госкомитет нацибезопасности Кыргызстана заявил об обстреле водозабора водораспределительного пункта "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района со стороны спецназа МВД Таджикистана.

Однако, уже через несколько дней после перестрелки Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести технику на места прежней дислокации.