Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) получил ходатайство об избрании меры пресечения для экс-судьи Николая Чауса, который на данный момент находится под защитой Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на своей странице в Facebook.

"1 августа 2021 в ВАКС от НАБУ поступило ходатайство об избрании меры пресечения экс-судьи Днепровского райсуда Киева. Рассмотрение указанного ходатайства было начато 1 августа 2021, однако, в связи с отсутствием подозреваемого, судебное заседание было отложено на 4 августа 2021 в 14:00", - сказано в сообщении.

Имя и фамилия судьи не указывается, но по описанию должности понятно, что речь идет о Николае Чаусе.

Это событие прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны":

"Как и предполагала ранее "Страна", НАБУ не оставила попыток получить Чауса.

На 4 августа намечено заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения для Чауса. Дальнейшее развитие соратниц предугадать не трудно.

Так как с большой долей вероятности СБУ Чауса на суд не отпустит, то ВАКС примет решение о принудительном приводе. После чего спецназ НАБУ может вновь попытаться Чауса у СБУ отбить.

Правда, с учетом того, что экс-судья находится под охраной в здании СБУ, НАБУ может его получить, только если возьмёт здание штурмом.

Интересно было бы на это посмотреть.

Ну или есть ещё другой вариант - после звонка из Госдепа или посольства, Чауса добровольно передают под суд ВАКС. Но на это Зеленскому после всего произошедшего, пойти будет очень непросто (Чаус может превратиться в свидетеля против него). Запад кстати молчит (по крайней мере публично). Никакой реакции с момента его похищения не последовало", - пишет "Политика Страны"

Тот факт, что адвокат написал ходатайство о смене подследственности по его делу с НАБУ на любой другой орган, может говорить о том, что сам Чаус совсем не хочет идти в НАБУ, где против него расследуется дело о взятке.

"Другое дело СБУ, где он вообще походит как потерпевший (а не подозреваемый) и где его охраняют как важного свидетеля.

При таких вводных Чаус, в принципе, может рассказать в СБУ обо всем, о чем попросят. В том числе, например, что никакого похищения его из Кишинева вообще не было. А он сам решил столь странным образом вернуться на родину", - пишет "Политика Страны"

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Николая Чауса в получении взятки, с 2016 года он скрывался в Молдове. Весной текущего года стало известно о похищении судьи в Кишиневе.

В конце июля Чаус неожиданно нашелся в селе Винницкой области. После этого между СБУ и НАБУ разгорелась настоящая битва за судью. В итоге Чаус остался под защитой СБУ, однако Служба безопасности уже третий день не позволяет жене Николая Чауса Светлане связаться с мужем.

Впрочем, адвокату удалось поговорить с Чаусом.