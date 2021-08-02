"Газпром" отказался увеличивать транзит газа через Украину в четвертом квартале 2021 года
Российский "Газпром" не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на четвертый квартал 2021 года.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Компании предлагали увеличить транзит на 9,8 млн куб. м в сутки. Однако "Газпром" соглашаться не стал. Также российская компания не заинтересовалась предложением купить транзитные мощности через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" на первые три квартала 2022 года.
Напомним, что недавно "Газпром" отказался от дополнительной прерываемой транзитной мощности через Украину на август. Это решение было аналогичным тем, которые российская компания принимала в мае, июне и июле.
Также мы писали о том, что сейчас у Киева есть контракт на транзит российского газа, срок действия которого завершается в 2024 году. В виду строительства газопровода "Северный поток-2" украинские власти переживают, что договоренность о транзите через нашу страну продлена не будет. В "Газпроме" рассказали, что решение по этому вопросу будет приниматься с учетом того спроса, который будет момент 2024 года.
Кроме того, "Страна" сообщала, что "Газпром" готов не только продлить, но и увеличить транзит газа через Украину.