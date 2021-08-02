Российский "Газпром" не стал бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на четвертый квартал 2021 года.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Компании предлагали увеличить транзит на 9,8 млн куб. м в сутки. Однако "Газпром" соглашаться не стал. Также российская компания не заинтересовалась предложением купить транзитные мощности через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" на первые три квартала 2022 года.

Напомним, что недавно "Газпром" отказался от дополнительной прерываемой транзитной мощности через Украину на август. Это решение было аналогичным тем, которые российская компания принимала в мае, июне и июле.

Также мы писали о том, что сейчас у Киева есть контракт на транзит российского газа, срок действия которого завершается в 2024 году. В виду строительства газопровода "Северный поток-2" украинские власти переживают, что договоренность о транзите через нашу страну продлена не будет. В "Газпроме" рассказали, что решение по этому вопросу будет приниматься с учетом того спроса, который будет момент 2024 года.

Кроме того, "Страна" сообщала, что "Газпром" готов не только продлить, но и увеличить транзит газа через Украину.