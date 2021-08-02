Супруга Николая Чауса, Светлана, в комментарии "Стране" сообщила, что ей до сих пор не удалось связаться со своим мужем.

Она уточнила, что не смогла ни встретиться с ним, ни даже поговорить по телефону. Разрешения не дает СБУ, под охраной которого сейчас находится Чаус.

"Я не связывалась с Николаем, не видела его. Даже по телефону не говорила. Мы неоднократно обращались в СБУ, просили, чтобы мне позволили хотя бы поговорить с ним по телефону - отказывают. Никак это не аргументируют - нет, и все. Пока, к сожалению, вот так. С ним встречался только адвокат, Ростислав Кравец, вся информация у него. И все, что он говорит, это правда. Мне добавить нечего", - заявила "Стране" Светлана Чаус.

Она также уточнила, что пока не знает, когда сможет приехать в Киев и встретиться с супругом. "Вы же видите, какая ситуация. Не знаю. Приеду, когда это будет безопасно", - отметила Светлана.

Напомним, НАБУ подозревает Чауса в получении взятки. С 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

В апреле текущего года Чауса похитили в Молдове. По словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

Позже, 30 июля, Чауса обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области. Сам он рассказал старосте села, что был похищен неизвестными. "Страна" разбиралась, куда теперь придет следствие по судье и где он на самом деле находился.