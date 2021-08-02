В конце августа украинцев ждет настоящий мини-отпуск - четыре выходных дня подряд. Они будут приурочены ко Дню независимости. Правда, потом один из дней придется отработать в субботу.

Поскольку День Независимости выпадает на вторник, 24 августа, то работодателям предложили перенести рабочий день с понедельника 23 августа на субботу, 28 августа.

Таким образом, в августе будет четыре выходных дня подряд с 21 по 24 августа включительно - практически, как рабочая пятидневная неделя. Всего в августе в этом году 21 рабочий день и 10 выходных.

Такой перенос рабочих дней в августе регламентирован Кабмином и носит рекомендательный характер, чтобы оптимизировать рабочее время сотрудников и позволить им благоприятно отпраздновать. То есть работодатели, если это не госучреждения, на местах будут решать вопрос с выходными.

Банкам Нацбанк позволил самостоятельно решать, работать ли в праздничные дни, однако официально перенес дни работы банков в августе 2021 года с понедельника 23 августа на субботу 28 августа.

Однако даже если 23 августа в банках будет выходной день, все равно можно осуществлять переводы денежных средств, ведь система электронных платежей Нацбанка (СЭП) работает в режиме 23/7 независимо от праздничных или выходных дней.

В "Укрпочте" 24 августа работают только дежурные отделения. А "Новая почта" во время праздничных дней работает по воскресному графику, однако он также может отличаться в зависимости от отделения.

К уменьшению продолжительности рабочего времени или изменениям по фонду зарплаты в течение 2021 года это не приведет.