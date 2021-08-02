В Херсонской области правоохранители более четырех часов искали 11-летнего мальчика, который приехал на отдых с родителями из Житомирской области и внезапно пропал из поля их зрения.

Ребенка удалось обнаружить за семь километров от села Приморское, где остановилась на отдых его семья. Как выяснилось, ребенок потерялся и шел в Железный Порт, поскольку был убежден, что отдыхает именно там. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

"Примерно в 08:30 на пляже взрослые потеряли 11-летнего мальчика из виду. Когда самостоятельные поиски ни к чему не привели, родные обратились в полицию", - говорится в сообщении.

Мальчика удалось найти после четырех часов поиска благодаря подсказкам отдыхающих - они запомнили ребенка, который спрашивал, в каком направлении находится Железный Порт. Именно там на пляже около 12:50 и был обнаружен обессиленный мальчик, который прошел почти семь километров по побережью.

По словам ребенка, он перепутал населенные пункты, поскольку по дороге к курорту слышал разговоры взрослых именно о Железном Порте и думал, что семья остановилась именно там, поэтому, потерявшись, он пошел искать родителей в противоположном направлении.

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