Сотрудники ГБР задержали работника украинской государственной охраны Евгения Беспалого, который избил танцора Нади Дорофеевой. Согласно информации "Страны", Беспалый работает в охране Конституционного суда Украины.

Видео самого нападения появилось в интернете.

Напомним, инцидент произошел в субботу ночью в Киеве. 22-летний танцор и хореограф Евгений Гончаренко, выходил из клуба "Лифт", когда на него накинулся мужчина с синяком на лице. Он избил танцора до такой степени, что у парня произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа, сейчас танцор находится в медикаментозной коме.

О событии известная украинская певица Надя Дорофеева, с которой работал Гончаренко, рассказала в социальных сетях и это вызвало общественный резонанс - многие начали делать перепосты.

Как выяснилось, в вечер инцидента возле клуба стояли некие люди, которые цеплялись к ребятам, которые выходили из заведения.

Также мы писали, что нападавшим оказался действующий военнослужащий в Управлении государственной охраны (УДО) Украины. Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили ему о подозрении. Теперь ему может грозить до 8 лет тюрьмы.