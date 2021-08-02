В Украине 4018 учебных заведений не подключены к централизованному водоснабжению, то есть воду они берут из колодцев, при этом в 604 из них пищеблоки функционируют на привозной воде.

Об этом со ссылкой на руководителя Госпродпотребслужбы Владиславу Магалецкую сообщает "Интерфакс-Украина".

Магалецкая рассказала о том, что Госпродпотребслужба регулярно проводит проверки. Изучив ситуацию на 5 686 объектах, специалисты служба пришли к выводу, что на каждом втором из них есть какие-либо нарушения.

В госпродпотребслужбе утверждают, что Украине необходимо менять законодательство, чтобы нормы в этой сфере соответствовали европейским и были гораздо жестче.

Также в централизованном водоснабжении встречаются случаи массовых нарушений. Например, в Запорожской области их выявили на 98% проверенных объектах, в Николаевской - на 93%, в Киевской - на 100%.

По результатам исследования воды оказалось, что качество воды хуже всего в Николаевской и Ивано-Франковской областях.

Напомним, недавно в "Киевводоканале" заявили, что вода из-под крана вкуснее и полезнее покупной.

Также мы писали, что в Украине к 2050 году может возникнуть критическая нехватка чистой воды.