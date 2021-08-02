В Киеве задержан сотрудник Управления госохраны (УГО), который накануне избил 22-летнего танцора шоу-балета Dorofeeva Евгения Гончаренко. Следователи Государственного бюро расследований сообщили задержанному о подозрении.

Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным ГБР, 1 августа работник УГО толкнул танцора, когда проходил мимо него, а когда тот возмутился, правоохранитель жестоко его избил.

В ГБР сообщили, что у пострадавшего тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

Напомним, нападение на танцора Евгения Гончаренко произошел неподалеку от кофейни на ул. Антоновича, 45.

Об инциденте сообщила украинская певица Надя Дорофеева.

Парень выходил из клуба "Лифт", когда на него накинулся неизвестный мужчина с синяком под глазом. Знаменитость опубликовала фото нападавшего и обратилась к подписчикам и правоохранителям с просьбой как можно скорее найти виновника избиения.

В тот вечер в клубе Lift выступала певица ТО-МА. Концерт затянулся до четырех утра. Как рассказала артистка "Стране", возле клуба в ту ночь стояли "странные" люди, которые цеплялись к тем, кто выходил с вечеринки.

Позже нападавший был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Выяснилось, что это работник Управления госохраны.

После словесного конфликта с Евгением Гончаренко сотрудник УГО ударом кулака в лицо повалил танцора на землю после чего скрылся.

Ему инкриминируют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до 8 лет.

Следователи уже допросили свидетелей, провели опознание, получили видеозаписи с камер видеонаблюдения и мобильных телефонов очевидцев. Следствие продолжается.

Напомним, избитый Евгений Гончаренко - 22-летний хореограф, танцор, актер, художник. Он выступает в коллективе танцоров украинской певицы Нади Дорофеевой. Также занимается авторской хореографией.

По словам Нади Дорофеевой, в результате избиения у танцора произошло кровоизлияние в мозг. Он перенес трепанацию черепа и был введен в медикаментозную кому.