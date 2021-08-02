Представитель России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов, ранее обвинивший украинскую сторону в блокировании работы ТКГ по Донбассу, считает, переговоры ТКГ нужно снова проводить в очном формате. По его мнению, таким образом, личное участие сторон улучшит результативность.

Цитирует Грызлова российское информагентство ТАСС в понедельник, 2 августа.

Он рассказал, что ближайшее заседание участников ТКГ пройдет в конце августа. Кроме того, он напомнил, что на минувшей встрече делегация РФ предложила провести следующее заседание в формате личной встречи в белорусской столице - Минске. Грызлов считает, что пришло время возобновить такие встречи, без формата видеоконференции, так как в настоящее время для этого, есть возможность. Кроме того, Грызлов считает, что возвращение к такому формату переговоров улучшит ситуацию.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции заседания ТКГ стали проводить в формате видеоконференции. По результатам пятичасовых переговоров на предыдущем заседании которое также проходило онлайн, Трехсторонняя контактная группа не смогла договориться о возвращении перемирия на Донбассе.

Между тем, недавно стало известно об уходе посла Хайди Грау с поста специального представителя действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ (этот пост она занимала с декабря 2019 года. Заменит Грау на этом посту гражданин Финляндии.

Кроме того, вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников может заменить на посту главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, который уже больше месяца находится в больнице, в тяжелом состоянии.