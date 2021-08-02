Украинец, который пытался контрабандой переправить из России головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса, осужден в республике Марий Эл к трем годам и четырем месяцам колонии.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Решением Йошкар-Олинского городского суда республики Марий Эл гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники) УК России и приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отметим, куда именно была совершена попытка переправить оборудование, не сообщается.

В ФСБ добавили, что во время предварительного следствия изъяли документы, свидетельствующие о принадлежности осужденного к деятельности СБУ. Однако, он пользовался подложными документами, псевдонимами, применял меры конспирации.

Ранее мы писали о том, что Служба безопасности Украины раскрыла два международных канала контрабанды техники Apple и драгоценностей. Преступники пытались провезти через международный аэропорт "Борисполь" товар на сумму более 30 млн гривен.

Также мы писали о том, что Киевская облпрокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по делу одессита, который организовал контрабанду наркотиков из России в особо крупном размере.