В Украине в начале августа отступит жара. Фото: "Страна"

Во вторник, 3 августа, в большинстве регионов Украины наконец ослабнет жара. Столбики термометров опустятся до отметок +25...+28 градусов. Выше температура будет в восточных и южных областях, там воздух прогреется до +29...+33 градусов. 

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. 

В западных регионах, по информации синоптика, напротив, будет прохладнее: +22...+27 градусов. При этом погода обещает быть сухой, за исключением восточных и юго-восточных областей - там ожидаются грозовые дожди, но они будут кратковременными. 

В столице вторник обещает быть нежарким: +25, +26 градусов днем. Осадков, как и в большинстве регионов, не ожидается. 

Погода в Украине на 3 августа. Скриншот сообщения Диденко

Погода в Украине на 3 августа. Скриншот сообщения Диденко

Напомним, "Страна" ранее писала о том, что в Украине вчера бушевала непогода, она затронула западные регионы. Последствия гроз и ветра были значительными: утром в понедельник из-за непогоды и аварии задерживались больше 10 поездов "Укрзализныци".

Также мы писали о том, что и в понедельник, 2 августа, по прогнозам синоптикаов, на Украину обрушатся грозы, град и шквалы. Спасатели из-за потенциальной угрозы уже объявили "желтый" уровень опасности.

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