Во время празднований в честь 30-летия Независимости Украины, которые пройдут 22-24 августа, украинцев призвали воздержаться от употребления спиртных напитков.

Об этом министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сказал в ходе форума "Украина 30" в понедельник, 2 августа.

Глава Минздрава обратился к украинцам с просьбой не посещать мероприятия в честь Дня Независимости, если у них есть симптомы респираторного заболевания или коронавируса. Тех, кто находится в группе риска, он попросил по возможности избегать мест скопления людей.

Помимо этого, Ляшко напомнил украинцам о необходимости соблюдать все карантинные ограничения во время мероприятий, то есть не забывать о социальной дистанции, масочном режиме и гигиене рук.

Одной из противоэпидемиологических норм является и воздержание от большого количества алкогольных напитков. По словам Ляшко, "алкоголь - зло сам по себе", но во время мероприятий его чрезмерное употребление еще и нарушает нормы. Министр призвал украинцев воздержаться от выпивки во время празднований и,е сли хочется, то выпить позже - дома, вместе с родными.

Напомним, 24 августа - День Независимости Украины. В этот день пройдут мероприятия с участием ВСУ.

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