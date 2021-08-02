В 2021 году на День независимости Украины запланировано проведение трех мероприятий при участии Вооруженных сил Украины и сил стран-партнеров. Традиционный парад пройдет на Крещатике в Киеве, также запланирован показ вооружения и военной техники в Одессе и воздушный и водных показ вооружения на реке Днепр. Всего в торжествах поучаствуют 5 тысяч военнослужащих, 100 летательных аппаратов и четыреста единиц военной техники.

Об этом со ссылкой на представителя ВСУ Руслана Сергиенко сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Сергиенко, на Крещатике состоится проход пешей, пролет воздушной и проезд механизированной колонн. А на Трухановом острове состоится артиллерийский салют. Кроме того, над Днепром пролетит авиация, а по реке пройдут военные катера.

В этом году впервые в начале парада флаг Украины будут нести представители вооруженных сил Украины и стран-партнеров. При этом также впервые в пешей части парада будут участвовать представители всех сил безопасности и обороны Украины, кинологических подразделений Украины и около 15 стран-партнеров.

Парад войск 24 августа завершит пролет боевых самолетов, которые выпустят сигнальные ракеты и дым цвета Государственного флага Украины.

В Одессе на День независимости также запланирован показ военных сил - кораблей и авиации, а также огневое поражение береговых целей, артиллерийский бой с катерами противника и высадка десанта.

Напомним, День независимости в этом году будут отмечать три дня. Всего в стране пройдет 150 различных мероприятий.

Также мы писали о том, какие выходные и праздники ждут украинцев в августе.