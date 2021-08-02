Соединенным Штатам Америки, после окончания действия соглашения о предельном лимите государственного долга, угрожает дефолт. Конгресс еще не представил план действий, которые законодатели собираются предпринять для избежания этого.

Об этом сообщает Bloomberg.

В 2019 году общая сумма долга, которую федеральное правительство имеет право занимать, установили в пределах 22 триллионов долларов, однако в июне долг вырос до 28,5 трлн долларов. Если американское правительство ничего не предпримет, Минфин может перейти к крайним мера. При этом ведомство сможет распоряжаться только денежными средствами на счетах - 450 миллиардов долларов.

В августе 2019 года ограничение долга остановили на 2 года, это произошло в рамках бюджетной договоренности в Конгрессе. Перед отъездом на августовский перерыв, демократы на прошлой неделе заявили, что займутся решением проблемы потолка долга, не вдаваясь в подробности.

Между тем, председатель бюджетного комитета палаты представителей Джон Ярмут и сенатор Дик Дурбин, лидер Демократической партии № 2 в верхней палате, заявили, что нет конкретного плана по достижению потолка долга путем согласования бюджета. Это обойдет стороной республиканцев, но оставит партию президента Джо Байдена единоличным владельцем потенциально непопулярного шага.

Другие альтернативы включают переговоры с республиканцами об увеличении верхнего предела в обмен на согласие с некоторыми из их предпочтительных статей бюджета или привязку повышения верхнего предела к другим законопроектам, которые необходимо принять.

Напомним, власти США заявили об угрозе дефолта в ближайшее время.

Также сообщалось, что российский миллиардер предсказал Вашингтону квазидефолт.